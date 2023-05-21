LGS ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Liseye Geçiş Sınavı kaç soru, kaç dakika? Sınav Yeri Sorgulama Ekranı!

LGS SINAVI NE ZAMAN? SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023'te yapılacak.

Sınav, 2022-2023 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.