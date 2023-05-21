21 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri LGS ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Liseye Geçiş Sınavı kaç soru, kaç dakika? Sınav Yeri Sorgulama Ekranı!

LGS ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Liseye Geçiş Sınavı kaç soru, kaç dakika? Sınav Yeri Sorgulama Ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
ABONE OL
LGS ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Liseye Geçiş Sınavı kaç soru, kaç dakika? Sınav Yeri Sorgulama Ekranı!

LGS ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 8. sınıfların gireceği sınav 4 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Liseye geçiş için son basamak olan LGS'ye dair detaylar ise arama motorlarında araştırılıyor. Peki 2023 MEB Liseye Geçiş Sınavı kaç soru, kaç dakika?

LGS ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 8. sınıfların gireceği sınav 4 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Liseye geçiş için son basamak olan LGS'ye dair detaylar ise arama motorlarında araştırılıyor. Peki 2023 MEB Liseye Geçiş Sınavı kaç soru, kaç dakika?

LGS'YE NE ZAMAN?

Bu sene milyonlarca öğrencinin katılacağı 2023 LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ortaokullarda eğitim gören öğrenciler, sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer adığı sınav yeri belgesi, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Sınav yerleri açıklandığında sorgulama ekranı ahberimize eklenecektir.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi sınavı ardından sonuçlar ise 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" adresinden yayımlanacak.

LGS SINAVI NE ZAMAN? SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023'te yapılacak.

Sınav, 2022-2023 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA