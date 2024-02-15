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MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr 2024 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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Giriş Tarihi: 15.02.2024
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MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr 2024 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) katılacak adaylar, heyecanla ÖSYM'nin duyuracağı sınav yerlerini bekliyor. Gelecek olan duyuruyla birlikte adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden kolayca görüntüleyebilecekler. Bu belgeler, adayların sınav günü yanlarında bulundurması gereken önemli belgeler arasında yer alacak. Peki MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

30 Ocak tarihinde sona eren MSÜ 2024 başvurularının ardından, sınava katılacak adaylar heyecanla sınav giriş belgesi ekranını bekliyor. Sayılı günler kala, adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecekleri duyurusunu bekliyorlar. Bu duyuru, adayların sınav hazırlıklarını tamamlamaları ve sınav günü için gerekli olan planlamaları yapmaları açısından büyük önem taşıyor. Peki MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2024 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Ancak sınav yerlerinin sınavdan ortalama 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM MSÜ SINAV TAKVİMİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl sınav yerleri sınavdan 10 gün önce ilan edilmişti. 2024 MSÜ sınav giriş belgelerinin şubat ayının son haftasında paylaşılması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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