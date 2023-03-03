"AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF'ün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?