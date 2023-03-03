03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?

AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023
ABONE OL
AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?

"AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 13 Şubat'ta başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 2 Mart Perşembe günü sona erecek. Peki, AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?

"AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF'ün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir."

Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'de sona erecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA