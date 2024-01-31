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MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2024
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MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yeteneklerini öne çıkarmak ve desteklemek amacıyla gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarının tarihlerini resmi olarak açıkladı. Bu sınavlar, öğrencilerin bireysel yeteneklerini değerlendirerek onlara MEB tarafından sağlanan eğitim desteklerinden yararlanma fırsatı sunacak. Peki, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? İşte bu önemli sınavların detayları.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav tarihlerini belirledi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini hedefleyen bu sınav, zihinsel, resimsel ve müziksel yetenekleri geliştirmeye yönelik bir inceleme ve çalışma platformu olarak her eğitim-öğretim yılında düzenleniyor. Peki BİLSEM sınavları ne zaman?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav, başvuru ve sonuç belli oldu. MEB tarafından yayımlanan tarihlere göre BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

MEB BİLSEM TAKVİMİ 2023-2024

📍31 Ocak 2024 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

📍10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.

📍18 Nisan'da bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

📍22-26 Nisan 2024'te ön değerlendirme uygulamasına itirazlar alınacak.

📍6 - 10 Mayıs tarihlerinde de bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak.

📍15 Mayıs tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

📍26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarih aralığında ise bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması.

📍31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

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