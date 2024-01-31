MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav tarihlerini belirledi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini hedefleyen bu sınav, zihinsel, resimsel ve müziksel yetenekleri geliştirmeye yönelik bir inceleme ve çalışma platformu olarak her eğitim-öğretim yılında düzenleniyor. Peki BİLSEM sınavları ne zaman?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?