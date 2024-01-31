MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yeteneklerini öne çıkarmak ve desteklemek amacıyla gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarının tarihlerini resmi olarak açıkladı. Bu sınavlar, öğrencilerin bireysel yeteneklerini değerlendirerek onlara MEB tarafından sağlanan eğitim desteklerinden yararlanma fırsatı sunacak. Peki, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? İşte bu önemli sınavların detayları.
Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav tarihlerini belirledi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini hedefleyen bu sınav, zihinsel, resimsel ve müziksel yetenekleri geliştirmeye yönelik bir inceleme ve çalışma platformu olarak her eğitim-öğretim yılında düzenleniyor. Peki BİLSEM sınavları ne zaman?
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav, başvuru ve sonuç belli oldu. MEB tarafından yayımlanan tarihlere göre BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.
MEB BİLSEM TAKVİMİ 2023-2024
📍31 Ocak 2024 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
📍10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.
📍18 Nisan'da bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.
📍22-26 Nisan 2024'te ön değerlendirme uygulamasına itirazlar alınacak.
📍6 - 10 Mayıs tarihlerinde de bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak.
📍15 Mayıs tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
📍26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarih aralığında ise bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması.
📍31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...
- Gözlük camlarını temizlemenin en basit yöntemi! Çizikler 10 saniyede kayboluyor
- En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
- ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- İsmail Kartal bu işi biliyor! 65 gol 14 asist! Fenerbahçeliler düğün bayram edecek
- Güle güle Galatasaray'ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...
- 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? ÖSYM sınav takvimi...
- 1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu