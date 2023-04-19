MEB BİLSEM değerlendirme tarihleri 2023 | Bireysel Değerlendirme ne zaman, giriş belgeleri nereden alınır? BİLSEM Sınav kaç puanla kazanılır?
MEB BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından bireysel değerlendirme sürecine ilişkin detaylar açıklanmaya başladı. Kazanmaları halinde 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak olan öğrenciler öncesinde bireysel değerlendirmeye girecekler. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, giriş belgeleri nereden alınır?
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının detayları merak ediliyor. 19 Nisan tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan BİLSEM sınav sonuçlarıyla taban puanlar belli oldu. Buna göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler tarihleri araştırmaya başladı. İşte BİLSEM 2023 takvimi...
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde saat 12.50'de MEB tarafından açıklandı.
2022-2023 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları kapsamında 14 Ocak - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi" ve müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" gerçekleştirilmiştir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler için yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.
TABAN PUANLAR
1. 2. ve 3. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 80
Resim Yetenek Alanı: 77
Müzik Yetenek Alanı: 83
BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin giriş belgeleri 09 Mayıs 2023 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.
DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.
2023 BİLSEM TAKVİMİ
05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması.
02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması
15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.
07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme
uygulamalarına alınması.
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