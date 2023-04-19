MEB BİLSEM değerlendirme tarihleri 2023 | Bireysel Değerlendirme ne zaman, giriş belgeleri nereden alınır? BİLSEM Sınav kaç puanla kazanılır?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının detayları merak ediliyor. 19 Nisan tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan BİLSEM sınav sonuçlarıyla taban puanlar belli oldu. Buna göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler tarihleri araştırmaya başladı. İşte BİLSEM 2023 takvimi...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde saat 12.50'de MEB tarafından açıklandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları kapsamında 14 Ocak - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi" ve müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" gerçekleştirilmiştir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler için yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.