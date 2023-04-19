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BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı 2023 | meb gov. tr BİLSEM sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Bireysel değerlendirme ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı 2023 | meb gov. tr BİLSEM sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Bireysel değerlendirme ne zaman?

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 19 Nisan'da (bugün) açıklanması beklenen sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yöneldi. Sınav sonuçları bugün saat 12.50'de MEB tarafından açıklandı. Peki BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 19 Nisan'da (bugün) açıklanması beklenen sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yöneldi. Sınav sonuçları bugün saat 12.50'de MEB tarafından açıklandı. Peki BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde saat 12.50'de MEB tarafından açıklandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları kapsamında 14 Ocak - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi" ve müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" gerçekleştirilmiştir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler için yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin giriş belgeleri 09 Mayıs 2023 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

2023 BİLSEM TAKVİMİ
05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması
15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi


07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme
uygulamalarına alınması

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