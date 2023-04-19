BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı 2023 | meb gov. tr BİLSEM sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Bireysel değerlendirme ne zaman?

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 19 Nisan'da (bugün) açıklanması beklenen sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yöneldi. Sınav sonuçları bugün saat 12.50'de MEB tarafından açıklandı. Peki BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde saat 12.50'de MEB tarafından açıklandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları kapsamında 14 Ocak - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi" ve müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" gerçekleştirilmiştir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler için yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.