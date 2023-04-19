"MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?