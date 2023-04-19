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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?

"MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2 Nisan'da yapılan 2023 MSÜ sınavı için, gözler yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ takvimi sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?

"MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?

2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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