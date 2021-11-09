MEB ara tatil takvimi: 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün yapılacak?
Okullarda ara tatil ne zaman? Kasım ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler ara tatil takvimine çevrildi. İlk ara tatil için heyecan içinde olan öğrenciler tatilin ayın kaçında başlayacağını araştırıyor. MEB'in yayımladığı çalışma takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün yapılacak? İşte 2021-2022 MEB ara tatil takvimi...
MEB ara tatil takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil günleri belirlendi. Ara tatil için heyecan içinde olan öğrenciler tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. MEB'in takvimine göre ilk ara tatil bu ay yapılacak. Peki, 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün yapılacak? İşte 2021-2022 MEB ara tatil takvimi...
OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 yılının ilk ara tatili 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak. 1 hafta sürecek tatil 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak tatilin ardından öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
İşte diğer tatil günleri:
Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi - 4 Şubat 2022 Cuma
İkinci dönem başlangıcı: 7 Şubat 2022 Pazartesi
İkinci ara tatil: 11-15 Nisan 2022
İkinci dönem sonu: 17 Haziran 2022 Cuma
SINAVLARA HAZIRLANAN GENÇLER DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDAN MEMNUN
Karabük Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarında sınavlara hazırlanan gençler, aldıkları eğitimlerden büyük memnuniyet duyuyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla Türkiye genelinde okullarda ve halk eğitim merkezlerinde başlatılan kurslar devam ediyor.
Bu kapsamda Karabük Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara 250 mezun öğrenci başvurdu. Adaylar, KPSS ve üniversite sınavını kazanmak için burada yoğun çalışma yürütüyor. Branş öğretmenlerinden eğitim alan öğrenciler, MEB tarafından dağıtılan yardımcı kitaplardan da yararlanıyor.
"ÖĞRENCİLERİMİZ ELLERİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYOR"
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, bakanlığın 8 ve 12'inci sınıfların ardından 7 ve 11'inci sınıflarla ilgili okullarda açtığı kursların devam ettiğini anlattı.
Okulların açılmasıyla öğrencilere ücretsiz kitapları ulaştırdıklarını belirten Akbaş, "Bu konuyla ilgili Bakanlığımız yeni çalışma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığının ana sayfasında yardımcı kaynak kitabıyla ilgili dokümanlarımız var. Özellikle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) ilgili ilk etapta ekim başında 5 bin soru paketi yayınlandı. Kasımda da bu soru paketlerimiz güncellenerek öğrencilerimizin hizmetine açıldı. Bu ay yardımcı kaynak kitaplarının dokümanlarını da kitap olarak öğrencilerimize ulaştıracağız." diye konuştu.
Akbaş, halk eğitim merkezlerinde de destekleme ve yetiştirme kurslarını açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Bu kurslarımız mezun öğrencilere yönelik. Halk Eğitim Merkezi'mizde 250 öğrencimiz hafta içi ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarımıza devam ediyor. Burada mezun öğrenciler hem üniversiteye hazırlıkla ilgili hem de KPSS ile ilgili dersler alıyor. Burada da Bakanlığımızın yayınladığı yardımcı kaynaklar müdürlüğümüz tarafından öğrencilerimize gösteriliyor. Zaman zaman bu kaynakların fotokopileri çekilerek öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Öğrencilerimiz burada hem üniversiteye hem de KPSS'ye hazırlık konusunda ellerinden gelen gayreti gösteriyor."
"DERSLERİMİZ GÜZEL VE VERİMLİ GEÇİYOR"
Kursiyerlerden Büşra Dilara Karaer de kursa 3 ay önce başladığını, tarih, coğrafya, matematik ve Türkçe dersleri aldığını belirterek, "Kurs bitene kadar devam etmeyi düşünüyorum. Kurslar tamamen ücretsiz. Öğretenlerimiz çok kaliteli, dersler çok iyi, çok memnunum. Herkese tavsiye ederim." dedi.
İki aydır kursa gelen Gizem Cebeci de derslerin çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri alıyorum. Hocalarımız gayet başarılı ve dersleri iyi anlatıyorlar. Sınav zamanına kadar kurslarımız devam edecek." diye konuştu.
Betül Yazar ise "Derslerimiz güzel, verimli ve en önemlisi de eğlenceli geçiyor. Özellikle ücretsiz olması burayı cezbediyor." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Kasım’da Dolmabahçe açık mı? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım Dolmabahçe ücretsiz mi?
- Tarih açıklandı mı? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 polis alımı ilanı yayınlandı mı?
- En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…
- Yarın üniversiteler açık mı? 10 Kasım üniversiteler tatil mi? Çarşamba günü ünivesiteler kapalı mı olacak?
- 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri! 10 Kasım’da Anıtkabir açık mı, kapalı mı? Anıtkabir giriş çıkış saatleri!
- İBB bursu ne zaman açıklanır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...
- 10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? 10 Kasım’da resmi tatil var mı, yok mu?
- Fiyatı göreni sevindirecek! TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu?
- MEB ara tatil takvimi: 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün yapılacak?
- 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar, işyerleri kapalı mı? 10 Kasım tatil mi?
- Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!
- Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? Boşanma iddiaları sonrası ünlü çiftten ilk açıklama geldi