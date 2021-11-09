MEB ara tatil takvimi: 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün yapılacak?

"DERSLERİMİZ GÜZEL VE VERİMLİ GEÇİYOR"

Kursiyerlerden Büşra Dilara Karaer de kursa 3 ay önce başladığını, tarih, coğrafya, matematik ve Türkçe dersleri aldığını belirterek, "Kurs bitene kadar devam etmeyi düşünüyorum. Kurslar tamamen ücretsiz. Öğretenlerimiz çok kaliteli, dersler çok iyi, çok memnunum. Herkese tavsiye ederim." dedi.

İki aydır kursa gelen Gizem Cebeci de derslerin çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri alıyorum. Hocalarımız gayet başarılı ve dersleri iyi anlatıyorlar. Sınav zamanına kadar kurslarımız devam edecek." diye konuştu.

Betül Yazar ise "Derslerimiz güzel, verimli ve en önemlisi de eğlenceli geçiyor. Özellikle ücretsiz olması burayı cezbediyor." ifadesini kullandı.