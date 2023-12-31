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MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2023
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MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AÖO sınavlarının ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde iki oturum halinde gerçekleştirildi. Her dersten sorumlu oldukları 11 soru ile karşılaşan adaylar, açık öğretimle ortaokul mezunu olma hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşadı. MEB, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınav uygulama kılavuzunda duyurdu.

Açık Öğretim Ortaokulu 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Adaylar, T.C. kimlik numaraları/Öğrenci numaraları ve şifreleri aracılığıyla sınav sonuç ekranına erişim sağlayabilecekler. Peki Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AÖO 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlara erişim sağlayacak.

Açık öğretim ortaokulu sınav sonuçları, aionet.meb.gov.tr adresinden paylaşılacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında

[Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

Dilekçe, faks ve mail yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü ( https://eitiraz.meb.gov.tr ) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

AÖO 1. DÖNEM SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?

İki oturumda gerçekleştirilecek Açık Öğretim Ortaokulu sınavları yüz yüze uygulanacak.

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