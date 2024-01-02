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Yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman tatil olacak 2024? İlkokul, ortaokul, lise karne günü...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman tatil olacak 2024? İlkokul, ortaokul, lise karne günü...

"Yarıyıl tatili ne zaman 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler, 15 tatilin ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı 2023-2024 takvimi ile yarıyıl tatiline ilişkin bilgileri paylaştı. İşte 2024 yılı sömestr tatili tarihi...

Öğrenci ve veliler, "15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?" sorusunu gündeme taşıyor. İlk dönemin bitmesine çok az bir süre kaldı. Karne tatili tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvimle belli oldu. İşte, yarıyıl tatili tarihi 2024!

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB 2023-2024 takvimine göre, ilk dönem 19 Ocak 2024 tarihinde bitiyor.

Yarıyıl tatili de 22 Ocak Pazartesi başlayacak ve 2 Şubat Cuma günü de bitecek.

İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi başlayacak, ikinci ara tati 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İkinci dönem de 14 Haziran Cuma sonlanacak. Yeni eğitim öğretim dönemi ise 9 Eylül'de başlamış olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL İPTAL Mİ OLACAK?

"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Yusuf Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." dedi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikâyet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

➡Okulların Açılması: 11 Eylül 2023

➡Birinci Ara Tatil: 14-17 Kasım 2023

➡Yarıyıl Tatili: 22 Ocak - 2 Şubat 2024

➡İkinci Ara Tatil: 8-12 Nisan 2024

➡Okulların Kapanması: 14 Haziran 2024

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