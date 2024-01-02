Yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman tatil olacak 2024? İlkokul, ortaokul, lise karne günü...

İKİNCİ ARA TATİL İPTAL Mİ OLACAK?

"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Yusuf Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." dedi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikâyet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti.