DGS 2024 ne zaman, hangi tarihte? Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM başvurularının başlayacağı tarih belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturumları, her yıl ÖSYM tarafından düzenlenir. Bu sınav, adaylara 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayarak 4 yıllık lisans eğitimine geçiş imkanı tanır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı DGS sınav ve başvuru takvimini açıkladı. Peki DGS 2024 ne zaman, hangi tarihte? Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM başvuru tarihi ne zaman?

DGS 2024 SINAV TAKVİMİ