DGS 2024 ne zaman, hangi tarihte? Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM başvurularının başlayacağı tarih belli oldu mu?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş başladı, zira ÖSYM 2024 sınav takvimini açıkladı. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamayı hedefleyen adaylar, DGS sınavına katılarak yeni bir eğitim yolculuğuna adım atma fırsatını elde edecekler. Sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşuyor ve başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki DGS 2024 ne zaman, hangi tarihte?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturumları, her yıl ÖSYM tarafından düzenlenir. Bu sınav, adaylara 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayarak 4 yıllık lisans eğitimine geçiş imkanı tanır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı DGS sınav ve başvuru takvimini açıkladı. Peki DGS 2024 ne zaman, hangi tarihte? Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM başvuru tarihi ne zaman?
DGS 2024 SINAV TAKVİMİ
ÖSYM 2024 sınav takviminde DGS sınav tarihi de yer aldı. Buna göre önümüzdeki yıl DGS sınavı 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.
DGS 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM 2024 sınav takvimine göre; DGS başvuruları 10-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta yapılacak.
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