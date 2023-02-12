"MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtlı olan öğrenciler için açıklama yapıldı. Peki, MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?