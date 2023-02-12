MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
"MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremi sonrasında sınav kayıtları ertelenen öğrenciler tarihleri merak ediliyor. Peki, MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
"MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtlı olan öğrenciler için açıklama yapıldı. Peki, MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem sonrasında MEB Açık Öğretim Okulları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri güncellendi. AÖL sınav tarihlerinin kayıt işlemlerinin bitmesinden sonra yapılacağı düşünülüyor. Kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihinde son bulacağı için sınavların nisan ayında yapılması bekleniyor.
AÇIK LİSE KAYITLARI ERTELENDİ Mİ, AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem için örgün öğretimde kaydı bulunan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt işlemleri ve kayıt yenileme tarihlerini uzattı.
Bu anlamda Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.
2023 AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatıldı.
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