E-YDS/2 ertelendi mi, ertelenecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından e-YDS adayları sınava ilişkin herhangi bir değişikliğin olup olmadığını araştırıyor. Peki e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Deprem sonrası 2023 e-YDS/2 son durum ne? ÖSYM sınav takvimi değişti mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...