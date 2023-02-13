e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Deprem sonrası 2023 e-YDS/2 son durum ne? ÖSYM sınav takvimi değişti mi?
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki depremin ardından okul ve üniversite tatilleri uzatıldı. Üniversiteler uzaktan eğitime hazırlanırken 71 ilde de okullar 20 Şubat'ta açılacak. Bu hafta yapılması planlanan e-YDS/2 sınavında herhangi bir iptal ya da değişiklik var mı merak ediliyor. Peki e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
E-YDS/2 ertelendi mi, ertelenecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından e-YDS adayları sınava ilişkin herhangi bir değişikliğin olup olmadığını araştırıyor. Peki e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Deprem sonrası 2023 e-YDS/2 son durum ne? ÖSYM sınav takvimi değişti mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
E-YDS ERTELENDİ Mİ?
Öncelikle şunu belirtelim ki ÖSYM'den e-YDS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında haberimizden takip edebilirsiniz.
e-YDS 2023/2 İngilizce alanında, 18 Şubat 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
E-YDS sınavının deprem sebebiyle ertelenip ertelenmeyeceğine dair yapılacak resmi açıklamalar takip ediliyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTTİ?
2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2 başvuruları başladı. Buna göre YDS 2023 başvuru tarihleri 31 Ocak 2023 ve 9 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.
2023 E YDS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 18 Şubat 2023 tarihinde açıklanacak.
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- e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Deprem sonrası 2023 e-YDS/2 son durum ne? ÖSYM sınav takvimi değişti mi?
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