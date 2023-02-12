AÖF 2022-2023 sınavları ertelendi mi, iptal mi? AÖF sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
"AÖF 2022-2023 sınavları ertelendi mi, iptal mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖK tarafından üniversiteler için yapılan açıklama sonrasında AÖF kayıt ve sınav tarihleri merak ediliyordu. Peki, AÖF 2022-2023 sınavları ertelendi mi, iptal mi? AÖF sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
"AÖF 2022-2023 sınavları ertelendi mi, iptal mi? AÖF sınavları online, uzaktan mı yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ertelendi. Peki, AÖF 2022-2023 sınavları ertelendi mi, iptal mi? AÖF sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI ERTELENDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi.
YÖK'ün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;
Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,
Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,
Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri normal şartlarda 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecekti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AÖF kayıtları ertelendi.
Anadolu Üniversitesi tarafından yeni kayıt dönemine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.
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