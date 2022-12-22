Hakimlik-Savcılık sınav sonuç tarihi! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU!
Adalet Bakanlığı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, hakim ve savcı adaylarının da girdiği Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...
Adalet Bakanlığı sınav sonuçalrı ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorların araştırılmaya başladı.ÖSYM hakim ve savcı adaylarının da girdiği Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yıl için belirlenen takvime göre, Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları, 27 Aralık tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.
2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının sonuçları aralık ayında ÖSYM tarafından duyurulacak.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
SINAV BAŞARI PUANI KAÇ?
Adayların, oturuma ait cevap kâğıdında sorulara karşılık gelen cevap seçeneklerinin hiçbirini işaretlememiş olmaları durumunda ilgili oturumdaki test veya testlerden 0 (sıfır) standart puan aldıkları kabul edilir.
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1200) iki katı fazlası olan 3600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3600'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450'ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450'ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır
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