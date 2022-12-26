MEB AÖL SINAV SONUÇ EKRANI: Online AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1. dönem sonuçları ne zaman erişime açılacak?

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusu sonra zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Online olarak tamamlanan sınavın ardından gözler AÖL sınav sonuç ekranında. MEB tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Aralık ayında tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonrası Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları erişime açılacak. İşte, AÖL sonuçları hakkında merak edilenler...

AÖL 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.Bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.