MEB AÖL SINAV SONUÇ EKRANI: Online AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1. dönem sonuçları ne zaman erişime açılacak?
2022-2023 1. dönem AÖL oturumları geçtiğimiz günler tamamlandı. Öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusu sonra zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Online olarak tamamlanan sınavın ardından gözler AÖL sınav sonuç ekranında. MEB tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Aralık ayında tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonrası Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları erişime açılacak. İşte, AÖL sonuçları hakkında merak edilenler...
AÖL 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.Bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ
1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.
4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB AÖL SINAV SONUÇ EKRANI: Online AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1. dönem sonuçları ne zaman erişime açılacak?
- Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
- 3D Türkiye Geneli deneme sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 YKS TYT 3D deneme kitapçığı PDF İNDİR! A-B grubu...
- 25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar gecesi TOTAL ve AB'de hangi program birinci oldu?
- EYT bugün açıklanacak mı? Kabine toplantısı sonrası EYT açıklanır mı? Emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman Meclis'e gelecek?
- Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gündemde neler var?
- Bekçi alımı takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak 2022-2023?
- KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2022-2023 3 aylık KYK burs ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır?
- Masterchef 2022 kim elendi, kim gitti? 25 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi, veda etti? Ağızları açık bırakacak!
- Kira artış oranı ne zaman belli olacak? Aralık-Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç?