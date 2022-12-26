KYK 3 aylık toplu ödeme için kritik tarih! 2022-2023 KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak?
Yükseköğrenim öğrencileri için sağlanan burs ve kredi için gözler ödeme takvimine çevrildi. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlenmiş ve taahhütname onayları yapılmıştı. Burs ya da kredi için hak kazanan öğrenciler, üç aylık toplu ödemenin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
KYK üç aylık toplu ödeme tarihleri, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte, ekim-kasım-aralık ayına ilişkin burs ve kredilerin hangi tarihlerde yatacağı araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?
Üç aylık toplu ödemelerin kesin tarihleri henüz bilinmese de, Bakan Kasapoğlu ocak ayını işaret etmişti. Ekim, kasım ve aralık ayı burs ödemelerinin ocak ayının ilk haftası yani önümüzdeki hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor.
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
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