KYK 3 aylık toplu ödeme için kritik tarih! 2022-2023 KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak?

KYK üç aylık toplu ödeme tarihleri, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte, ekim-kasım-aralık ayına ilişkin burs ve kredilerin hangi tarihlerde yatacağı araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?

Üç aylık toplu ödemelerin kesin tarihleri henüz bilinmese de, Bakan Kasapoğlu ocak ayını işaret etmişti. Ekim, kasım ve aralık ayı burs ödemelerinin ocak ayının ilk haftası yani önümüzdeki hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor.