3D Türkiye Geneli deneme sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 YKS TYT 3D deneme kitapçığı PDF İNDİR! A-B grubu...

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavları serisi devam ediyor.

Türkiye geneli düzenlenecek ve 81 ilden on binlerce öğrencinin katılacağı sınavlarda Nevşehirli gençler kendilerini test etme imkânı bulacak. Yüz yüze düzenlenecek olan sınavlarda ilk üç dereceye giren öğrenciler Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.