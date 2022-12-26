26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 3D Türkiye Geneli deneme sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 YKS TYT 3D deneme kitapçığı PDF İNDİR! A-B grubu...

3D Türkiye Geneli deneme sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 YKS TYT 3D deneme kitapçığı PDF İNDİR! A-B grubu...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
ABONE OL
3D Türkiye Geneli deneme sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 YKS TYT 3D deneme kitapçığı PDF İNDİR! A-B grubu...

3D Türkiye Geneli deneme sonuçları ve soru kitapçığı son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. 3D deneme sınavları 16-17-18-19 Aralık 2022 tarihlerinde uygulandı. Peki, 3D sonuçları açıklandı mı? 2022 3D YKS deneme soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

3D Türkiye Geneli deneme A-B kitapçığı arama motorlarında araştırılıyor 3D Türkiye Geneli TYT Deneme sınavına katılanlar sonuçlar için gelecek duyuruya gözlerini çevirdi. Peki, 3D Türkiye Geneli TYT Deneme cevap anahtarı soru kitapçığı açıklandı mı? TYT 3D deneme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

3D DENEME SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3D TYT deneme sınavının Türkiye geneli sonuçları ve sıralamaları 26 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

3D SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarları henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

18 ARALIK PAZAR GÜNÜ YAPILDI

Nevşehir Belediyesi tarafından Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS)'ye girecek öğrenciler için Türkiye geneli yüz yüze düzenlenecek TYT Deneme Sınavına katılacak adayların Sınav Giriş Belgeleri erişime açıldı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavları serisi devam ediyor.

Türkiye geneli düzenlenecek ve 81 ilden on binlerce öğrencinin katılacağı sınavlarda Nevşehirli gençler kendilerini test etme imkânı bulacak. Yüz yüze düzenlenecek olan sınavlarda ilk üç dereceye giren öğrenciler Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Deneme sınavları sesinin ikinci bölümünde YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için 18 Aralık Pazar günü TYT Deneme Sınavı yapılacak. Başvuru süresi geçtiğimiz günlerde sona eren sınav için Nevşehir'den yaklaşık 2 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Başvuru işlemleri tamamlanan öğrenciler Sınav Giriş Belgelerini Nevşehir Belediyesi'nin kurumsal web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr adresinden indirebilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA