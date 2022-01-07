MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL ders seçimi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından gerçekleşecek AÖL 2. Dönem ders seçme işlemi, "Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri" menüsü altında yer alan "Ders Seçme İşlemi" seçeneğinden gerçekleşecek. Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıran öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödeyecek. İşte, MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL ders seçimi ne zaman? İşte son tarih...

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ders seçme işlemi en geç kayıt yenileme tarihinin son günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapılacaktır. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işleminin son günü 28 Ocak 2022 olacak. Bu bilgilere göre ders seçimi de 28 Ocak tarihinde sona erecek.