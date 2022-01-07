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MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL ders seçimi ne zaman? İşte son tarih...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL ders seçimi ne zaman? İşte son tarih...

MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ederken, öğrencilerin gündeminde AÖL ders seçimi son tarihi yer alıyor. Kayıt yenilemek isteyen adayların belirli adımları yerine getirmesi gerekiyor. İşte, MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL ders seçimi ne zaman? İşte son tarih...

MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL ders seçimi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından gerçekleşecek AÖL 2. Dönem ders seçme işlemi, "Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri" menüsü altında yer alan "Ders Seçme İşlemi" seçeneğinden gerçekleşecek. Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıran öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödeyecek. İşte, MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL ders seçimi ne zaman? İşte son tarih...

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ders seçme işlemi en geç kayıt yenileme tarihinin son günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapılacaktır. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işleminin son günü 28 Ocak 2022 olacak. Bu bilgilere göre ders seçimi de 28 Ocak tarihinde sona erecek.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçme işlemi sistemde ,"Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri" menüsü altında yer alan "Ders Seçme İşlemi" seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web adresinde yer almaktadır.

Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından otomatik yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

Öğrenciler, öğrencilik durumu "Aktif" olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak "http://aol.meb.gov.tr/" internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2022 AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı.

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