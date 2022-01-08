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AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç?

AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavı, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bütünleme tarihlerine çevrildi. İşte, AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç?

AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Gözler bütünleme sınav tarihlerine çevrildi. İşte, AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavı, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan ATA AÖF güz dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ''Değerli Öğrencilerimiz, Güz yarıyılı final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Salı (11 Ocak 2022) günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler.

Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. '' ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

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