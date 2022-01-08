AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Gözler bütünleme sınav tarihlerine çevrildi. İşte, AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavı, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi.