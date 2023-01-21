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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Açıköğretim üniversite sınavları, binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF'ün güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak'ta yapılacak. Uzun süredir sınava hazırlanan adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak?

AÖF final sınavı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumartesi-Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştiriliyor. 21 Ocak'ta başlayan AÖF final sınavı 22 Ocak'ta tamamlanacak. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖF final sınavı 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar günü yapılacak. Sabah oturumu saat 9.30'da, öğle oturumu ise saat 14.00'da başlayacak.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, kesin olarak sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖF final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2022-2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

1- Ders seçimi
2- Ücret ödemesi
3- Otomasyon kayıt kontrolü

2023 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
* Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,
* T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
* Süresi geçerli pasaport,
* Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
* Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,
* Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

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