AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ! AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi yaz okulu ücreti 2023!
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri arama motorlarında hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi daha önce yaz okuluna ilişkin kayıtların alınacağı tarihleri duyurmuştu. Bu noktada öğrenciler, "2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...
"AÖF yaz okul online mı yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin AÖF 2022-2023 eğitim yılında başarısız oldukları dersler yaz okulunda telafi edilebilecek. AÖF bahar dönemi sınavları online olarak düzenlenmişti. Şimdi ise öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, AÖF yaz okulu hakkında detaylar...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek. Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı.
Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR 2023?
AÖF Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.
AÖF Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺375,00 öder.
AÖF Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺450,00 öder.
AÖF Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺525,00 öder.
AÖF Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺600,00 öder.
AÖF Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺675,00 öder.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.
AÖF yaz okulu için ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07.07.2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.
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- AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ! AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi yaz okulu ücreti 2023!
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