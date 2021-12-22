MEB açıklamaları: Yılbaşında okullar tatil mi? 30-31 Aralık Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Yılbaşında okullar tatil mi? 2022 yılına girmemize sayılı günler kala okullarda tatil yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu sene 31 Aralık tarihi Cuma gününe denk geliyor. 01 Ocak yılbaşının Cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte 4 gün tatil yapma hayali kuran öğrenciler, perşembe ve cuma günlerinde tatil yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, yılbaşında okullar tatil mi? 30-31 Aralık Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? İşte haberin detayları...

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'ta uygulanıyor. 31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk geliyor.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)