MEB açıklamaları: Yılbaşında okullar tatil mi? 30-31 Aralık Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı?
Yılbaşında okullar tatil mi? Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Kovid-19 ile mücadele içerisinde geçirilen bir yılı daha geride bırakacağız. Yılbaşı için hazırlıklar yapılırken gözler okullarda yılbaşı tatili yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Bu kapsamda internet üzerinde "Yılbaşında okullar tatil mi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, yılbaşında okullar tatil mi? 30-31 Aralık Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? İşte cevaplar...
Yılbaşında okullar tatil mi? 2022 yılına girmemize sayılı günler kala okullarda tatil yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu sene 31 Aralık tarihi Cuma gününe denk geliyor. 01 Ocak yılbaşının Cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte 4 gün tatil yapma hayali kuran öğrenciler, perşembe ve cuma günlerinde tatil yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, yılbaşında okullar tatil mi? 30-31 Aralık Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? İşte haberin detayları...
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 31 ARALIK TATİL Mİ?
Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'ta uygulanıyor. 31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk geliyor.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)
Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)
Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesü üzerinde yayınlanan 2022 dini günler takvimi:
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 02 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 03 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 02 Nisan Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
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