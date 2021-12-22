YÖK’ten son dakika sınav kararı! 2023 yılı itibarıyla zorunlu oluyor

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun, yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili 23 Haziran 2021 tarihli kararında değişikliğe gidildi. Buna göre, Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki karar iptal edildi, yerine "TR-YÖS" yapılması kararı alındı.