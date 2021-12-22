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YÖK'ten son dakika sınav kararı! 2023 yılı itibarıyla zorunlu oluyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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YÖK’ten son dakika sınav kararı! 2023 yılı itibarıyla zorunlu oluyor

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili aldığı kararda değişikliğe gidildiği belirtildi. Buna göre Ocak 2023’te Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapılmasına karar verildiği açıklandı. İşte detaylar....

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için 2023'ten itibaren "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)" yapılmasına karar verildi.

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun, yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili 23 Haziran 2021 tarihli kararında değişikliğe gidildi. Buna göre, Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki karar iptal edildi, yerine "TR-YÖS" yapılması kararı alındı.

2023'TE YAPILACAK

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ilki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ocak 2023'te düzenlenecek.

6 DİLDE SINAV

Öte yandan, TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.

TR-YÖS, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkanlar/mavi kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecek.

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