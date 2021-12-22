KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi açıklandı...
KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS oturumları için tarihler belirlendi. 2022 KPSS başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sonuç tarihi yayımlandı. KPSS adayları ise arayışa koyuldu. İşte, KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi açıklandı...
KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS oturumları için tarihler belirlendi. 2022 KPSS başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sonuç tarihi yayımlandı. KPSS adayları ise arayışa koyuldu. İşte, KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi açıklandı...
KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?
KPSS lisans başvuru işlemleri 24 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak, 6 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Geç başvuru günü ise 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde olacak.
KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 6 Ağustos 2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos 2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022
tarihlerinde uygulanacak.
Sınav sonuçları 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?
KPSS önlisans başvuru işlemleri 3 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak, 15 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.
KPSS 2022 ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?
KPSS önlisans sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?
KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları 1 aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?
KPSS DHBT başvuru işlemleri 7 Ekim 2022 tarihinde başlayacak, 17 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.
Geç başvuru günü 25 Ekim 2022 tarihinde olacak.
KPSS 2022 DHBT SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?
KPSS DHBT sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?
KPSS 2022 başvuru ücreti henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
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