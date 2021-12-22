KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS oturumları için tarihler belirlendi. 2022 KPSS başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sonuç tarihi yayımlandı. KPSS adayları ise arayışa koyuldu. İşte, KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi açıklandı...

KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

KPSS lisans başvuru işlemleri 24 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak, 6 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Geç başvuru günü ise 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde olacak.