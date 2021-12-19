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MEB açıkladı: Okul müfredatında değişiklik

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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MEB açıkladı: Okul müfredatında değişiklik

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ortaokul müfredatında değişikliğe gidildi. Türkiye’de Paris İklim Anlaşması’na ilişkin kanunun onaylanmasının ardından atılan adımlar çerçevesinde ortaokul müfredatında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ‘iklim değişikliği’ ders olacak.

Küresel iklim değişikliği tehlikesine karşı Türkiye'nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi ekim ayında TBMM'de onaylanmış ardından yürürlüğe girmişti. Bu gelişmenin sonrasında 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değiştirilmişti. İklim değişikliği konusunda bir adım da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2015'ten beri 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat, seçmeli 'çevre eğitimi' dersi verildiğini hatırlatıp, "Genç nesillerimizin daha da bilinçlenmesi için müfredatta bir değişiklik yaptık" dedi. Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat seçmeli 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersi olacak" diye konuştu.

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