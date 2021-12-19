KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK taahhütname nasıl onaylanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK taahhütname nasıl onaylanır? Ödeme tarihleri...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinde yer alan 'öğrenim / katkı kredisi ve kurs sorgulama' alanından öğrenebilecek.