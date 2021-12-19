KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK taahhütname nasıl onaylanır? Ödeme tarihleri...
KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar yaptıkları başvurulara göre; KYK burs ya da kredi sonuçlarını sorgulayabiliyor. İşte, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK taahhütname nasıl onaylanır? Ödeme tarihleri...
KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK taahhütname nasıl onaylanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK taahhütname nasıl onaylanır? Ödeme tarihleri...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinde yer alan 'öğrenim / katkı kredisi ve kurs sorgulama' alanından öğrenebilecek.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.
KYK TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?
KYK burs/kredi alma hakkı elde eden öğrencilerin öncelikle 19 Aralık saat 23.59'a kadar taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Taahhütname onay işlemleri ise e-devlet üzerinden ve e-devlet mobil uygulamasından yapılabiliyor. KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder.
Öğrenciler, taahhütnamelerini e-devlet 'in https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın linki aracılığı ile ve kendi bireysel şifreleri ile sisteme giriş yaparak, 18 yaşından küçükler, taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler de anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Her ay başında, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.
Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.
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