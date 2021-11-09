MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları belli oldu mu?

MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıt sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB personel alımı başvuruları 5 Kasım'da tamamlandı. Bakanlık bünyesinde ile sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel istihdam edecek. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. İşte, MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.