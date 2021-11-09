MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları belli oldu mu?
MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 5 bin 872 personel alımı için başvurular 5 Kasım'da tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet üzerinen tamamlanan personel alımı başvuruların ardından adayların gözü MEB personel alımı sonuçlarına çevrildi.
MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıt sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB personel alımı başvuruları 5 Kasım'da tamamlandı. Bakanlık bünyesinde ile sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel istihdam edecek. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. İşte, MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1.1 Genel Şartlar
-2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretimdüzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlarıtaşımak.
-Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
-Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
-Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
-Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
1.2 Özel Şartlar
a) Sözleşmeli Fizyoterapist
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisansprogramlarından mezun olmak.
b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)
-Lisans düzeyinde;
Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek veİçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
-Ön Lisans düzeyinde;
Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi veMutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birindenmezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alansertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
-Ortaöğretim düzeyinde;
Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi birortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birinesahip olduğunu belgelendirmek.
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