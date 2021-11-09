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AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin güz sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Diğer yandan sınav yerleri için gelecek açıklamalarda takip ediliyor. İşte, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları Kasım döneminde yapılacak. AÖF sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek. İşte, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav yerleri henüz açıklanmadı. AÖF sınav giriş yerleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz.

Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

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