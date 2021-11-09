AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları Kasım döneminde yapılacak. AÖF sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek. İşte, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav yerleri henüz açıklanmadı. AÖF sınav giriş yerleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.