2022 yılında KPSS sınavları hangi tarihte? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavları ne zaman? İşte takvim...
2022 yılında KPSS sınavları hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak adayların gündeminde 2022 KPSS tarihleri var. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim, lisans ve önlisans sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri her yıl ÖSYM sınav takvimi aracılığı ile duyuruluyor. İşte, 2022 yılında KPSS sınavları hangi tarihte? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavları ne zaman? İşte takvim...
2022 yılında KPSS sınavları hangi tarihte? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM her yıl başına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yerini alıyor. İşte, 2022 yılında KPSS sınavları hangi tarihte? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavları ne zaman? İşte takvim...
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS'nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.
Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. Takvim 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.
KPSS 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?
2022 Önlisans KPSS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi kapsamında açıklanacak. Geçtiğimiz yıl uygulanan sınav için başvurular 21 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı.
2022 KPSS önlisans oturum tarihi henüz belli olmadı. En son 2020'de uygulanan sınav 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmişti.
KPSS PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
2020-KPSS'ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ön Lisans" sınav sonuçlarını etkilemez.
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