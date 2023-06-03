MEB 2023 LGS SORU DAĞILIMI: LGS'de kaç soru sorulacak? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek?
"LGS kaç dakika sürecek, kaç soru var?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı LGS sınavı için sayılı saatler kaldı. Birinci ve ikinci oturumda öğlen saatleri itibariyle sona erecek. Bu noktada öğrenciler sınavda kaç soru sorulacağını sorguluyor. Peki, LGS'de kaç soru var? İşte detaylar...
"LGS kaç dakika ve kaç soru var?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyenler yarın MEB tarafından düzenlenen LGS sıanvına girecek. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler, konuya dair detayları öğrenmek istiyor. Peki LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?
LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek sınavda sözel ve sayısal iki oturum halinde 90 soru sorulacak. 1 milyondan fazla öğrenci 4 Haziran Pazar günü katılım göstereceği LGS sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak.
Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor. İkinci oturum olan Sayısal sınavı 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayan oturum 13:00'de sona erecek.
Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.
LGS SINAV SÜRESİ SAATLERİ 2023
Ortaokul son sınıfta olan yüz binlerce öğrencinin katılacağı LGS Sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. Sözel alanda adaylara 50 soru için 75 dakika süre verilecek. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona erecek.
İkinci oturum olan Sayısal sınavı 11:30'da başlayacak. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.
2023 LGS SORU DAĞILIMI
LGS soru dağılımları sözel ve sayısal olarak belli oldu. Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşacak.
İkinci oturum olan sayısal alan Fen Bilimleri 20 soru, Matematik 20 sorudan oluşacak.
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