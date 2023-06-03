MEB 2023 LGS SORU DAĞILIMI: LGS’de kaç soru sorulacak? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek?

"LGS kaç dakika ve kaç soru var?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyenler yarın MEB tarafından düzenlenen LGS sıanvına girecek. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler, konuya dair detayları öğrenmek istiyor. Peki LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?