LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? E-OKUL LGS sınav yeri bilgileri sorgulama 2023! e-okul.gov.tr
"LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusu öğrenciler tarafından gündeme getiriliyor. LGS 2023, 4 Haziran (yarın) gerçekleştirilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav iki oturum düzenlenecek. Sınava sayılı saatler kala adaylar, sınav giriş belgesi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
e-Okul LGS sınav giriş belgesi ekranı 2023! LGS sınavına sayılı saatler kala, öğrenciler araştırmalarına hız kazandı. İstediği lisede eğitim görmek için MEB tarafından düzenlenen LGS sınavı 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilicek. Adaylar ise sınava girecekleri okulu sorguluyor. Peki 2023 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte e-Okul sorgulama ekranı...
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Millî Eğitim Bakanlığı, 4 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini geçtiğimiz günlerde ilan etti.
LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
E-OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV İKİ OTURUMDA DÜZENLENECEK
Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
2023 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.
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