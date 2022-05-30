MEB 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanı açıklandı mı? İşte takvim...

Okul öncesi eğitim konusu Milli Eğitim Bakanı Özer'in önceliklerinden biri. Bu yönde önemli mesafe alındı. Özel okullar sistemlerini kurmuşlardı. Ama devlet okulları bu konuda yetersizdi. Mahmut Özer'in farkı, bunu bir seferberlik şeklinde başlatıp devlet okullarını da bu yarışın içine soktu. Herkes çocuğunu okul öncesi eğitime vermek ister ama herkesin özel okullara gönderecek imkânı yok. Özellikle de İstanbul'da çalışan aileler açısından bu çok temel bir ihtiyaçtı. O nedenle devlet okullarının okul öncesi eğitim işine girmesi bu işin tabana yayılması açısından yerinde bir karar oldu. Şimdi okul öncesi öğretmen atamalarındaki kontenjanın arttırılmasıyla birlikte bu konudaki bir eksiklik de giderilecek."