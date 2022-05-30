MEB 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanı açıklandı mı? İşte takvim...
MEB 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen adayı atamalar için gelecek açıklamaları bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında gelecek açıklamalar merak ediliyor. Peki, MEB 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanı açıklandı mı? İşte takvim...
MEB 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet okullarında açık kadrolara yapılacak olan yeni öğretmen ataması için Bakan Özer yaptığı açıklamada bu sene atamaların olacağını bildirmişti. Peki, MEB 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanı açıklandı mı? İşte takvim...
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bu haftaki yazasındaki ilgili kısım şu şekilde:
"Meclis'te Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le konuştum. Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yıl için yapılacak öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu söyledi. Bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını açıkladı. Atanacak öğretmenleri 2022-2023 öğretim yılına yetiştireceklerini ifade etti.
Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını anlattı. 2022-2023 yılına yetiştireceklerinin altını çizdi.
Elbette ki öğretmenlerimiz bir an önce atanmayı ve görevlerine başlamayı bekliyorlar. O nedenle sabırsızlanıyorlar. Milli Eğitim Bakanı ile konuşmamda edindiğim izlenim, Bakanlığın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı yönünde. O nedenle çok fazla bir gecikme beklemiyorum.
KONTENJANLARI FAZLA OLACAK
Bakan Özer iki şey daha söyledi.
1- Bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını...
2- Yeni atamada kontenjanın yüzde 50'den fazlasının İstanbul'a verileceğini ifade etti.
Okul öncesi eğitim konusu Milli Eğitim Bakanı Özer'in önceliklerinden biri. Bu yönde önemli mesafe alındı. Özel okullar sistemlerini kurmuşlardı. Ama devlet okulları bu konuda yetersizdi. Mahmut Özer'in farkı, bunu bir seferberlik şeklinde başlatıp devlet okullarını da bu yarışın içine soktu. Herkes çocuğunu okul öncesi eğitime vermek ister ama herkesin özel okullara gönderecek imkânı yok. Özellikle de İstanbul'da çalışan aileler açısından bu çok temel bir ihtiyaçtı. O nedenle devlet okullarının okul öncesi eğitim işine girmesi bu işin tabana yayılması açısından yerinde bir karar oldu. Şimdi okul öncesi öğretmen atamalarındaki kontenjanın arttırılmasıyla birlikte bu konudaki bir eksiklik de giderilecek."
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