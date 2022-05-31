AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavlarına katılan adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın katılım gösterdiği Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde tamamlanmıştı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?
Daha önceki sınav sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlar sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde erişime açılıyor.
Buna göre bu hafta içinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları AÖS öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına gidebilirsiniz.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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