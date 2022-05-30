AKSİS EKRAN LİNKİ: AUZEF sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu?
AUZEF sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adaylar giriş belgeleri için gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu?
AUZEF sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile AUZEF sınav yerleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sorgulanacak. 4-5 Haziran ayında gerçekleşecek sınav öncesinde giriş belgeleri için gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu?
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve üniversitenin web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.
Sınav yerlerinin bu hafta içerisinde ilan edilmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AUZEF sınavları üniversitenin takviminde yer alan bilgilere göre 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Açık ve uzaktan eğitim programlarındaki tüm sınavlar Türkiye'nin tüm illeri ve KKTC'de toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.
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- AKSİS EKRAN LİNKİ: AUZEF sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu?
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