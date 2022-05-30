AKSİS EKRAN LİNKİ: AUZEF sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF sınavları üniversitenin takviminde yer alan bilgilere göre 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Açık ve uzaktan eğitim programlarındaki tüm sınavlar Türkiye'nin tüm illeri ve KKTC'de toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.