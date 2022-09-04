MEB 2022-2023 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?
Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayına girilmesi ve okulların açılmasına kısa bir zaman kala, yaz tatilinde olan öğrenciler yavaş yavaş dönmeye başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?
Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, yeni eğitim ve öğretim yılında okulların ne zaman açılacağı, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin ne zaman biteceği açıklandı. İşte, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
2022-2023 ARA TATİL TARİHLERİ
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB 2022-2023 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?
- BURSLULUK SINAV YORUMLARI: Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? 4 Eylül Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler nasıldı? İşte Twitter yorumları...
- İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler cevap anahtarı açıklandı mı?
- Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü? Ömer Tuğrul İnançer kimdir, nereli? İşte hayatı...
- Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Boş kontenjan...
- Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama nereden nasıl yapılır?
- Güncel akaryakıt fiyatları... 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...
- Hangi ülkede bugüne kadar Yaz Olimpiyatları düzenlenmemiştir?
- Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
- Hangisi maydanozgillerden değildir? Kim milyoner olmak ister sorusu
- Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'lardan kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?