MEB 2022-2023 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, yeni eğitim ve öğretim yılında okulların ne zaman açılacağı, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin ne zaman biteceği açıklandı. İşte, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?