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MEB 2022-2023 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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MEB 2022-2023 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayına girilmesi ve okulların açılmasına kısa bir zaman kala, yaz tatilinde olan öğrenciler yavaş yavaş dönmeye başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, yeni eğitim ve öğretim yılında okulların ne zaman açılacağı, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin ne zaman biteceği açıklandı. İşte, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 ARA TATİL TARİHLERİ

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

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