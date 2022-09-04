İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler cevap anahtarı açıklandı mı?
İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Eylül’de uygulanan bursluluk sınavı değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar eylül ayı içerisinde erişime açılacak. Peki, İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler cevap anahtarı açıklandı mı?
İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler cevap anahtarı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 5 Eylül'de düzenlenen bursluluk sınavının soruları ve cevapları 8 Eylül'de erişime açılmıştı. Sınava giren adaylar bu sene cevap anahtarlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte, İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler cevap anahtarı açıklandı mı?
BURSLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bursluluk sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Daha önce 5 Eylül'de düzenlenen sınavın soruları ve cevapları 8 Eylül'de erişime açılmıştı. Öğrenciler meb.gov.tr üzerinden sorulara ve cevaplara ulaşabildiler.
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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- İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler cevap anahtarı açıklandı mı?
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