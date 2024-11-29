Karayolu ile 71,5 milyar dolarlık ihracat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu taşımacılığı sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bugün 3 kıtada 70'e yakın ülkeye karayolu ile taşıma gerçekleştiriyoruz. Bugün ihracatımızın yüzde 33'ü karayolu taşımacılığı ile yapılıyor. Karayolu ihracatımız ise 2024 yılının ilk 10 ayında 71,5 milyar dolar seviyesine geldi. Bu yıl, karayolunda biletli veya turizm turu amaçlı 13,8 milyon seferde 140,9 milyon yolcu taşındı. Karayolu taşımacılığında yaklaşık 900 bin şoför görev yapıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu taşımacılığı sektörüne ilişkin verileri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde yaklaşık 900 bin şoför karayolu taşımacılığında görev yapıyor. Uzun yol şoförlüğünden şehir içi taşımacılığa kadar her alanda çalışan şoförlerimiz hem üretimden pazarlamaya hem de ihracata kadar olan süreçlerin bel kemiğidir." ifadelerini kullandı.

"KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ İLE SEKTÖR DAHA VERİMLİ BİR YAPIYA KAVUŞTU"

Karayolu taşımacılığı sektörünü 2003 yılından bu yana kapsamlı düzenlemeler ile yeniden şekillendiklerini kaydeden Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle sektör, Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu, daha verimli, güvenli ve ekonomik yapıya kavuştu. Ülkemizi uluslararası ölçekte bir lojistik merkez haline getirme sürecini hızlandırdık. Tüm bunları yaparken sektör çalışanlarının hak, menfaat ve huzurunu gözettik." şeklinde konuştu.

13,8 MİLYON SEFERDE 140,9 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Bakanlık olarak sektörde kaliteyi artırmak için dijitalleşmeye önem verdiklerini aktaran Uraloğlu, 2018 yılında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni (U-ETDS) hayata geçirdiklerini anımsattı. Uraloğlu, "U-ETDS taşımacılık sektörünün dijitalleşmesi ve kayıt altına alınmasında bir dönüm noktası oldu. Firmaların sefer ve yolcu bilgilerini sisteme iletmeye başlamasıyla daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. U-ETDS'ye göre 2024 yılında karayolunda biletli veya turizm turu amaçlı toplam 13,8 milyon sefer düzenlenirken, bu seferlerde 140,9 milyon yolcu taşındı. U-ETDS, sadece verimliliği artırmakla kalmayıp taşımacılık piyasasını uluslararası standartlara uygun hale getiriyor." dedi.

"YETKİ BELGESİ DÜZENLEME İŞLEMLERİNİN YÜZDE 67,9'U E-DEVLET PORTALI ÜZERİNDEN YAPILDI"

Bakan Uraloğlu, dijitalleşme kapsamında taşımacıların işlemlerini kolaylaştırmak için E-Devlet üzerinden birçok işlemin yapılabildiğine dikkat çekerek "Yetki belgelerinin düzenlenmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgesine taşıt ilaveleri gibi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki birçok işlem e-Devlet Portalı üzerinden yapılabiliyor. 2024 yılı itibarıyla, yetki belgesi düzenleme işlemlerinin yüzde 67,9'u, taşıt ilave işlemlerinin ise yüzde 83,36'sı ise e-Devlet Portalı üzerinden yapıldı." açıklamasında bulundu.

"60 ÜLKE İLE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMAMIZ VAR"

Karayolu taşımacılığını geliştirmek için Bakanlık olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bugün 3 kıtada 70'e yakın ülkeye karayolu ile taşıma gerçekleştiriyoruz. 60 ülke ile karayolu taşımacılığı anlaşmamız var. Daha önce Çin ile imzaladığımız Karayolu Taşımacılığı Anlaşmamız yürürlüğe girmişti, 14 Kasım 2024 tarihinde de Katar ile anlaşma imzaladık. Taşımacılığın gelişmesi için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARAYOLU İLE İHRACATIMIZ 71.5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE GELDİ"

Karayolu taşımacılığı sektöründeki ihracat verilerini de paylaşan Uraloğlu, "Bugün toplam ihracatımızın yüzde 33'ü karayolu taşımacılığı ile yapılıyor. Karayolu ihracatımız ise 2024 yılının ilk 10 ayında 71,5 milyar dolar seviyesine geldi. Yıllık ihraç sefer sayımız ise 1,6 milyonu aştı. Taşımacılık sektöründeki yaklaşık 900 bin şoförümüzün fedakârlıkları ve emeği sayesinde bu başarıyı yakaladık." dedi.