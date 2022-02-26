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MEB 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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MEB 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 10 ayda 68 bin 304 öğretmene ilk yardım eğitimi verildi. Bakan Özer, "Bu yıl hedefimiz, 100 bin öğretmenimize eğitim vermek ve öğrencilerimizin ilk yardım kültürüyle hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmeleri" dedi.

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