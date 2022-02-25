AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 Açık Lise sınavları nasıl, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrenciler tarafından sınav tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık Lise AÖL sınav tarihleri açıklandı. İşte, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 Açık Lise sınavları nasıl, online mı olacak?