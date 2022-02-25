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AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 Açık Lise sınavları nasıl, online mı olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 Açık Lise sınavları nasıl, online mı olacak?

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri takvimini yayımladı. Eğitimlerini AÖL üzerinden sürdüren öğrenciler 2. dönem sınav takvimi merak ediyor. İşte, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 Açık Lise sınavları nasıl, online mı olacak?

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 Açık Lise sınavları nasıl, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrenciler tarafından sınav tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık Lise AÖL sınav tarihleri açıklandı. İşte, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 Açık Lise sınavları nasıl, online mı olacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar ONLINE (çevrim içi) olarak yapılacaktır. (Cezaevi öğrencileri hariç)

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL için MEB'den yapılan açıklamada 2. Dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada, açık lise 2. dönem sınavlarının 1 - 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre online olarak yapılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak. 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

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