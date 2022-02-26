MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav yerleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. MSÜ başvuruları 22 Şubat itibariyle sona ermişti. Başvuru işlemleri tamamlayan adaylar sınav yerleri ve tarihleri hakkında sorgulama yapıyor. Peki; MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniveritesi başvuru yerleri araştırılıyor. 22 Şubat itibariyle sınav başvuruları sona erdi ve adaylarda gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki; MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınavı 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 14 Nisan 2022 yılında adayların erişimine açılacak.
Tüm Türkiye'de il merkezlerinde yapılacak MSÜ sınavının süresi 165 dakika olacak.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 13 Ocak'ta başlayan başvurular 22 Şubat'ta sona erdi. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.
Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2022 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Sınav yerlerinin 18-21 Mart tarihleri arasında erişime açılacağı düşünülüyor.
MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır. Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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