"AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. Dönem sınavları online olarak uygulanıyor. Sınavlar devam ederken sonuç heyecanı da başladı. Peki, AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?