2023 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Öğretim 2.dönem lise kayıtları hangi tarihte yapılacak? MEB AÖL KAYIT TARİHİ!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.