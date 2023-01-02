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2023 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Öğretim 2.dönem lise kayıtları hangi tarihte yapılacak? MEB AÖL KAYIT TARİHİ!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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2023 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Öğretim 2.dönem lise kayıtları hangi tarihte yapılacak? MEB AÖL KAYIT TARİHİ!

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarını 21-30 Aralık tarihlerinde tamamladı. Şimdi ise gözler, gözler Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihlerine çevrildi. Binlerce öğrenci "AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu, ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Öğretim 2.dönem lise kayıtları hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar...

AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu? sorusu binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Liselerinde belirli dönemlerde kayıt yenileme işlemleri yapılıyor. 1. dönem sınavlarının geride kalmasıyla gözler Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihlerine çevrildi. Peki Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. MEB'in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla kayıt tarihleri belli olacak. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

Kayıt yaptırmak isteyen öğrencimiz, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzumuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.MEB.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Sınav sonuçları da benzer şekilde Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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