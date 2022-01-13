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İstanbul 14 Ocak Perşembe kar tatili açıklamaları: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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İstanbul 14 Ocak Perşembe kar tatili açıklamaları: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter...

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın kendisini hissettirdiği İstanbul'da ara ara kar yağışı da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıları İstanbul'da yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Diğer yandan öğrenciler ve veliler gözlerini Valilik tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter...

İstanbul 14 Ocak Perşembe kar tatili açıklamaları: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da kar yağışı da belirli aralıklarla görülüyor. İstanbul'da 14 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği veli ve öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter...

İSTANBUL'DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

İstanbul'da 14 Ocak 2022 Cuma gününe ilişkin kar tatili kararı alınmadı. Valilik tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.

Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Yeni haftada üç büyükşehirde de yağış bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4 derece olacak. Kentte Çarşamba ve Perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak.

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