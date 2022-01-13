İstanbul 14 Ocak Perşembe kar tatili açıklamaları: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter...

İstanbul 14 Ocak Perşembe kar tatili açıklamaları: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da kar yağışı da belirli aralıklarla görülüyor. İstanbul'da 14 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği veli ve öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter...

İSTANBUL'DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

İstanbul'da 14 Ocak 2022 Cuma gününe ilişkin kar tatili kararı alınmadı. Valilik tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.