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Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de Marmara Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı Marmara Üniversitesi bölümleri ve taban puanları!

Marmara Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte, Marmara Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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