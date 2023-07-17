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Haberler Eğitim Haberleri E-Okul yetenek sınavı sonuç ekranı 2023 | MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı? Güzel sanatlar, Spor, Anadolu İmam Hatip Liseleri...

E-Okul yetenek sınavı sonuç ekranı 2023 | MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı? Güzel sanatlar, Spor, Anadolu İmam Hatip Liseleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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E-Okul yetenek sınavı sonuç ekranı 2023 | MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı? Güzel sanatlar, Spor, Anadolu İmam Hatip Liseleri...

2023 yılı için yetenek sınavı sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Güzel Sanatlar, Spor Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri gibi müzik, görsel sanatlar, spor projeleri/programları uygulayan okulların gerçekleştirdiği yetenek sınavlarının sonuçları araştırılıyor. Peki MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı?

2023 yılı için yetenek sınavı sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Güzel Sanatlar, Spor Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri gibi müzik, görsel sanatlar, spor projeleri/programları uygulayan okulların gerçekleştirdiği yetenek sınavlarının sonuçları araştırılıyor. Peki MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı?

E-OKUL YETENEK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, 2023 özel yetenek sınav sonuçlarını e-Okul sayfasından kendi bilgileriyle 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren https://e-okul.meb.gov.tr/ web adresinden öğrenebilecekler.

E-OKUL YETENEK SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kazanan adayların kayıtlar ise 17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1- T.C. Kimlik Kartı

2- Kesin Kayıt Dilekçesi (Okuldan alınacaktır)

3- Okul-Veli-Öğrenci Sözleşmesi (Okuldan alınacaktır)

4- 2 Top Fotokopi Kağıdı

5- 1 Adet Büyük Boy Dosya Klasörü

6- 1 Paket Telli Dosya

7- 1 Paket Şeffaf Dosya

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Kazanamayan veya başvuruyu kaçıran adaylar için Eylül ayında ek yerleştirme sınavı yapılacak.

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