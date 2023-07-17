E-Okul yetenek sınavı sonuç ekranı 2023 | MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı? Güzel sanatlar, Spor, Anadolu İmam Hatip Liseleri...

2023 yılı için yetenek sınavı sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Güzel Sanatlar, Spor Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri gibi müzik, görsel sanatlar, spor projeleri/programları uygulayan okulların gerçekleştirdiği yetenek sınavlarının sonuçları araştırılıyor. Peki MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı?