"EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak 2023 tarihinde başlatılan tercih süresi, 13 Ocak 2023 tarihinde sona ermişti. Tercih işlemlerini geride bırakan adaylar, EKPSS tercih sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sorgulama ekranı...