EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sorgulama ekranı...
"EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum-kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sorgulama ekranı...
"EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak 2023 tarihinde başlatılan tercih süresi, 13 Ocak 2023 tarihinde sona ermişti. Tercih işlemlerini geride bırakan adaylar, EKPSS tercih sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sorgulama ekranı...
EKPSS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta sona eren EKPSS'nin sonuçları 17 Şubat'ta ilan edilmişti. Sonuçların bu yıl da benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyor.
ENGELLİ MEMUR ALIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Engelli memur alımlarıyla ilgili açıklama geçtğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelmişti.
Sürece ilişkin bilgi veren Yanık, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.
2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sorgulama ekranı...
- EYT ne zaman yasalaşacak? 20 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Bugün okul var mı, yok mu? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar açıldı mı?
- MÜGE ANLI bugün var mı, yok mu? 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yayın akışı...
- Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?
- Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Mide ağrısı, ishal, ateş...Tedavisi, aşısı var mı? Amipli/Basilli dizanteri
- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?
- Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? Rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu kimdir? HAYATI VE BAŞARILARI
- KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! 900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! Kimler başvurabilir? Şartları neler?
- Survivor depremden sonra bitti mi, yarışmacılar döndü mü? Yarışlar ne zaman devam edecek? TV8 yayın akışı son durum ne?
- Yarın okul var mı? 20 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....
- Şaban ayı 2023 | Bugün mü başlıyor, ne zaman? Faziletleri neler? Hangi zikirler çekilmeli? Şaban ayı ile ilgili HADİS ve AYETLER