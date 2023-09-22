"Liselerde ortak sınavlar ne zaman? MEB liselerde ve ortaokullarda ortak sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı. Bakanlık tarafından, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınav yapılacak.