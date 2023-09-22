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Son dakika | YÖK'ten deprem bölgesindeki üniversiteler için flaş adım

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Son dakika | YÖK’ten deprem bölgesindeki üniversiteler için flaş adım

Son dakika haberi...YÖK Başkanı Erol Özvar: Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek

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