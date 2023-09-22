Bursluluk paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Bursluluğu kazanan öğrenciler ne zaman para alacak? İlk ödeme takvimi...
"Bursluluk paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. işte konu hakkında detaylar...
"Bursluluk paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Bursluluğu kazanan öğrenciler ne zaman para alacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...
BURSLULUK BAŞLANGICI
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
KKTC VE YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLER SINAVI KAZANMALARI DURUMUNDA BURSLULUKTAN NASIL FAYDALANIR?
2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB'e bağlı yurt içindeki resmi örgün ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam halinde bursluluktan yararlanılabilecek.
Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecek.
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