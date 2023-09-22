Bursluluk paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Bursluluğu kazanan öğrenciler ne zaman para alacak? İlk ödeme takvimi...

"Bursluluk paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Bursluluğu kazanan öğrenciler ne zaman para alacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...